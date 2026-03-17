Foire à la puériculture Salles des fêtes Saint-Vincent-des-Bois

Foire à la puériculture

Salles des fêtes 3 rue du Champ Dupui Saint-Vincent-des-Bois Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association Loisirs et Cultures organise une grande foire à la puériculture le dimanche 12 avril 2026. Cet événement est l’occasion idéale pour s’équiper à petit prix ou pour offrir une seconde vie aux objets dont vous n’avez plus l’utilité.

Articles proposés

Jouets, matériel de puériculture, objets de décoration et vêtements pour enfants de 0 à 16 ans. Une petite restauration ainsi qu’une buvette seront disponibles sur place.

Informations pratiques

Date Dimanche 12 avril 2026

Lieu Salle des fêtes de Saint-Vincent-des-Bois (27950) .

Salles des fêtes 3 rue du Champ Dupui Saint-Vincent-des-Bois 27950 Eure Normandie +33 7 61 55 74 90 assocloisirsetcultures.svdb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à la puériculture

L’événement Foire à la puériculture Saint-Vincent-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération