Foire à la rhubarbe Nomexy

Nomexy

Foire à la rhubarbe

13 rue de l’hôtel de ville Nomexy Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le premier week-end de Juin annonce une ambiance festive à Nomexy, en effet depuis plus de 40 années la foire à la rhubarbe prend place dans les rues de la ville.

Vous pouvez y retrouver aussi un marché artisanal sur place (environ une quinzaine d’exposants). Il y aura bien sûr le concours de la meilleure tarte à la rhubarbe et plein d’autres choses.

Mais également par la présence d’artisans, d’exposants et de producteurs qui s’installeront pour vous présentez et vous faire goûter leurs produits.

Sans oublier les mythiques tartes à la rhubarbe que vous aurez le plaisir de déguster !

Barbecue géant et buvette sur place

Foire organisée par la société des fêtes, boum des mascottes, barbecue géant, bal, élection Miss Rhubarbe et feux d’artifice dès 23h. Dimanche , inauguration à 11h, grande braderie, associations locales etc.

Animations musicales. les réservations pour la braderie du dimanche se font auprès de Jean-Claude Lavallée par téléphone 06.20.51.23.95 ou par mail Jean-claudelavallee@orange.fr. € le mètre, chèque à l’ordre de la société des fêtes de Nomexy.

Inscription à l’élection de Miss Rhubarbe auprès de Arnaud au Foire organisée par la société des fêtes, boum des mascottes, barbecue géant, bal, élection Miss Rhubarbe et feux d’artifice dès 23h. Dimanche , inauguration à 11h, grande braderie, associations locales etc.Tout public

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13 rue de l’hôtel de ville Nomexy 88440 Vosges Grand Est +33 6 81 35 11 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first weekend in June heralds a festive atmosphere in Nomexy, where the rhubarb fair has been taking place in the town’s streets for over 40 years.

There’s also a craft market on site (around fifteen exhibitors). Of course, there’s also a competition for the best rhubarb tart, and lots more besides.

But there’ll also be a host of artisans, exhibitors and producers on hand to present and let you taste their wares.

And let’s not forget the legendary rhubarb tarts you’ll have the pleasure of tasting!

Giant barbecue and refreshment bar on site

Fair organized by the Société des fêtes , mascot party, giant barbecue, ball, Miss Rhubarb election and fireworks from 11pm. Sunday: inauguration at 11 a.m., big jumble sale, local associations, etc.

Musical entertainment. Reservations for Sunday’s braderie should be made with Jean-Claude Lavallée by telephone: 06.20.51.23.95 or by e-mail: Jean-claudelavallee@orange.fr. ? per metre, cheque payable to Société des fêtes de Nomexy.

Registration for the Miss Rhubarb election with Arnaud at: Fair organized by the société des fêtes, mascot party, giant barbecue, ball, Miss Rhubarb election and fireworks from 11pm. Sunday: inauguration at 11 a.m., big jumble sale, local associations, etc.

L’événement Foire à la rhubarbe Nomexy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT EPINAL ET SA REGION