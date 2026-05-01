Foire à la Tomate Arpheuilles
Foire à la Tomate Arpheuilles jeudi 14 mai 2026.
Arpheuilles
Foire à la Tomate
Arpheuilles Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle foire aux plants. Restauration sur place.
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Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 43 26
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English :
The Comité des Fêtes is pleased to invite you to its traditional plant fair. Catering on site.
L’événement Foire à la Tomate Arpheuilles a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry