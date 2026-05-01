Arpheuilles

Foire à la Tomate

Arpheuilles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle foire aux plants. Restauration sur place.

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Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 43 26

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English :

The Comité des Fêtes is pleased to invite you to its traditional plant fair. Catering on site.

L’événement Foire à la Tomate Arpheuilles a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry