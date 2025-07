Foire à la tourtiere Tournon-d’Agenais

Foire à la tourtiere Tournon-d’Agenais vendredi 15 août 2025.

Foire à la tourtiere

Place de la bastide Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Ventes de tourtières (à partir de 8h30) et de produits régionaux.

L’après midi, démonstrations de fabrication de tourtières de 15h à 16h30.

L’association Les Amis de la bastide de Tournon-d’Agenais organise le vente de tourtières et de produits régionaux.

Place de la bastide Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 74 46 balsac.didier@neuf.fr

English : Foire à la tourtiere

Sales of tourtières (from 8:30 a.m.) and regional products.

In the afternoon, tourtière-making demonstrations from 3pm to 4:30pm.

German : Foire à la tourtiere

Verkauf von Tourtières (ab 8:30 Uhr) und regionalen Produkten.

Am Nachmittag Vorführungen zur Herstellung von Tourtières von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Italiano :

Vendita di tourtières (dalle 8.30) e di prodotti regionali.

Nel pomeriggio, dimostrazioni di fabbricazione di tourtière dalle 15.00 alle 16.30.

Espanol : Foire à la tourtiere

Venta de tourtières (a partir de las 8.30 h) y productos regionales.

Por la tarde, demostraciones de fabricación de tourtières de 15:00 a 16:30.

