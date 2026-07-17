Informations pratiques

Arleux

Foire à l’ail d’Arleux

Arleux Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-05

Connaissez-vous l’ail fumé d’Arleux ? Depuis plus de 200 ans, Arleux est la seule ville de France à produire ce produit traditionnel d’exception, fumé au bois de chêne, de hêtre, de frêne…

De nombreuses animations sont prévues cette année concours de tressage d’ail, défilé de géants, animations de rues, élection de la Reine de l’Ail, braderie, brocante, fête foraine, dégustation de la fameuse soupe à l’ail, soirées spectacle…

Au programme

Vente d’ail fumé

Dégustation de soupe à l’ail

️ Grande braderie

Brocante

Fête foraine

Nombreuses animations musicales et spectacles

Samedi 5 septembre

Tour de chants avec Lionel Marquise

Inauguration officielle

Show Huntrix

Concours de tressage d’ail

Élection de la Reine de l’Ail

Dimanche 6 septembre

Une journée entièrement dédiée au spectacle avec

Logan Wales et ses danseuses

Hommages à France Gall et Jenifer

Grand show de Jean-Luc Lahaye interprétant ses plus grands succès

Lundi 7 septembre

Cabaret gratuit en salle des fêtes (sur réservation pour la restauration)

Informations pratiques

️ Stationnement gratuit sur les parkings situés aux entrées de la commune.

Des navettes gratuites sont mises en place durant tout le week-end au départ de l’hypermarché Auchan Sin-le-Noble, avec des arrêts dans plusieurs communes voisines (Férin, Goeulzin, Estrées et Hamel).

Connaissez-vous l’ail fumé d’Arleux ? Depuis plus de 200 ans, Arleux est la seule ville de France à produire ce produit traditionnel d’exception, fumé au bois de chêne, de hêtre, de frêne…

De nombreuses animations sont prévues cette année concours de tressage d’ail, défilé de géants, animations de rues, élection de la Reine de l’Ail, braderie, brocante, fête foraine, dégustation de la fameuse soupe à l’ail, soirées spectacle…

Au programme

Vente d’ail fumé

Dégustation de soupe à l’ail

️ Grande braderie

Brocante

Fête foraine

Nombreuses animations musicales et spectacles

Samedi 5 septembre

Tour de chants avec Lionel Marquise

Inauguration officielle

Show Huntrix

Concours de tressage d’ail

Élection de la Reine de l’Ail

Dimanche 6 septembre

Une journée entièrement dédiée au spectacle avec

Logan Wales et ses danseuses

Hommages à France Gall et Jenifer

Grand show de Jean-Luc Lahaye interprétant ses plus grands succès

Lundi 7 septembre

Cabaret gratuit en salle des fêtes (sur réservation pour la restauration)

Informations pratiques

️ Stationnement gratuit sur les parkings situés aux entrées de la commune.

Des navettes gratuites sont mises en place durant tout le week-end au départ de l’hypermarché Auchan Sin-le-Noble, avec des arrêts dans plusieurs communes voisines (Férin, Goeulzin, Estrées et Hamel). .

Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 94 37 37

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English :

Have you heard of Arleux smoked garlic? For over 200 years, Arleux has been the only town in France to produce this exceptional traditional product, smoked over oak, beech, and ash wood…

Many events are planned for this year: a garlic braiding contest, a parade of giants, street performances, the election of the Garlic Queen, a flea market, a flea market, a carnival, tastings of the famous garlic soup, and evening shows…

On the program:

? Smoked garlic sale

? Garlic soup tasting

?? Large street market

? Flea market

? Carnival

? Numerous musical performances and shows

Saturday, September 5

Singing performance with Lionel Marquise

Official opening ceremony

Huntrix show

Garlic braiding contest

Garlic Queen pageant

Sunday, September 6

A day entirely dedicated to entertainment, featuring:

Logan Wales and his dancers

Tributes to France Gall and Jenifer

Grand show by Jean-Luc Lahaye performing his greatest hits

Monday, September 7

Free cabaret at the Salle des Fêtes (reservations required for dining)

Practical Information

?? Free parking in the lots located at the town’s entrances.

? Free shuttle buses will run throughout the weekend, departing from the Auchan Sin-le-Noble hypermarket, with stops in several neighboring towns (Férin, Goeulzin, Estrées, and Hamel).

L’événement Foire à l’ail d’Arleux Arleux a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Douaisis