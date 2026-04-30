Peyrolles-en-Provence

Foire à l’Ail

Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 0h. Champs des pommiers Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Foire à l’ail & feu de la Saint‑Jean

Chaque année, en juin, Peyrolles‑en‑Provence s’anime au rythme de sa traditionnelle Foire à l’ail & feu de la Saint‑Jean.

Ce rendez‑vous convivial se tient sur le terrain des Pommiers, généralement en soirée, de 19h à minuit, avec entrée libre, animations et parkings gratuits.



Vous y découvrirez



Des producteurs locaux proposant des tresses d’ail, huiles d’olives, tapenades, pains, fromages, biscuits provençaux, bières artisanales, vins, condiments … ainsi que des stands d’artisanat local textiles, bijoux, objets en lien avec le terroir



Un concours d’aïoli ouvert à tous, suivi d’une dégustation publique



Le traditionnel feu de la Saint‑Jean, rituel estival symbolique du solstice .

Champs des pommiers Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 89 82 tourisme@mairie-peyrollesenprovence.fr

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English :

Saint Jean Garlic & Fire Fair

Every year in June, Peyrolles?en?Provence comes alive with its traditional Foire à l?ail & feu de la Saint?Jean.

L’événement Foire à l’Ail Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Peyrolles