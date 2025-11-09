Foire à l’artisanat et au terroir Lanhouarneau

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Organisé par le club de basket du Kernic. Petite restauration sur place. Bijoux, parfum, textile, pierres, peintures, déco fleurs, magnétiseuse, bien être, osier, poupées polymer, photos animaux etc… légumes bio, ventes directes à la ferme, olives, miel, beurre de barate, rhum arrangé, bières, cidres, farine et préparation… .

Salle omnisport Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 84 34 14 94

