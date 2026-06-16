Foire à l’artisanat et au terroir Lanhouarneau
Foire à l’artisanat et au terroir Lanhouarneau dimanche 8 novembre 2026.
Lanhouarneau
Foire à l’artisanat et au terroir
Salle omnisport Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Organisé par le club de basket du Kernic. Petite restauration sur place. Bijoux, parfum, textile, pierres, peintures, déco fleurs, magnétiseuse, bien être, osier, poupées polymer, photos animaux etc… légumes bio, ventes directes à la ferme, olives, miel, beurre de barate, rhum arrangé, bières, cidres, farine et préparation… .
Salle omnisport Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 84 34 14 94
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English :
L’événement Foire à l’artisanat et au terroir Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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