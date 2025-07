Foire à l’équipement Nancy

Foire à l’équipement Nancy samedi 6 septembre 2025.

Foire à l’équipement

5001F Avenue du Rhin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Vous êtes étudiant ou nouvel arrivant sur le territoire du Grand Nancy ? Pour bien démarrer l’année et aménager votre logement sans vous ruiner, ne manquez pas la 3e édition de la Foire à l’équipement, organisée le samedi 6 septembre 2025, de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Gentilly (avenue du Rhin à Nancy).

Mobilier, petit électroménager, ustensiles de cuisine, équipement numérique, vêtements, objets de décoration, vélos… Une large gamme d’articles issus du réemploi vous sera proposée à petits prix, dans une démarche solidaire, responsable et durable.

Un événement 100 % réemploi

Cette foire rassemble de nombreux acteurs locaux du réemploi ENVIE, la Benne Idée, la Fabrique, De Laine en Rêves, Si l’on se parlait, Le Relais, SOS Futur, les Écollecteurs, Dynamo, Infosel ULIS, Rebond ULIS, Cultures et partages, Au Temps Recyclés, Super Kwetsch, la Croix-Rouge Insertion, le Seize, la Pulperie, Sand’création, Tricot Couture Service, ainsi que le réseau des Repair’cafés.

Des animations « Do it yourself » viendront compléter cette journée conviviale et engagée.

Des partenaires mobilisés pour vous accompagner

Également présents tout au long de la journée

La Maison du Vélo et les Ambassadeurs du tri de la Métropole du Grand Nancy

La Ligue Grand Est du Sport Universitaire, avec une zone de gratuité dédiée aux vêtements de sport

Le CROUS Lorraine et la MEIJE, avec des stands d’informations utiles pour les étudiants

Et l’association Vert t’y go, qui assurera la partie restaurationTout public

+33 3 83 98 18 40

English :

Are you a student or newcomer to the Greater Nancy area? To get the year off to a good start and furnish your home without breaking the bank, don?t miss the 3rd edition of the Foire à l?équipement, organized on Saturday, September 6, 2025, from 9am to 5pm, at the Salle des fêtes de Gentilly (avenue du Rhin, Nancy).

Furniture, small appliances, kitchen utensils, digital equipment, clothing, decorative items, bicycles? A wide range of re-used items will be on offer at low prices, in a spirit of solidarity, responsibility and sustainability.

A 100% re-use event

The fair brings together many local players in the field of reuse: ENVIE, la Benne Idée, la Fabrique, De Laine en Rêves, Si l?on se parlait, Le Relais, SOS Futur, les Écollecteurs, Dynamo, Infosel ULIS, Rebond ULIS, Cultures et partages, Au Temps Recyclés, Super Kwetsch, la Croix-Rouge Insertion, le Seize, la Pulperie, Sand?création, Tricot Couture Service, as well as the Repair?cafés network.

Do it yourself » activities will round off this friendly and committed day.

Partners mobilized to support you

Also present throughout the day:

La Maison du Vélo and the sorting ambassadors of the Greater Nancy Metropolis

Ligue Grand Est du Sport Universitaire, with a free zone dedicated to sportswear

CROUS Lorraine and MEIJE, with useful information stands for students

And the Vert t?y go association, which will be providing catering

German :

Sie sind Student oder neu in der Region Grand Nancy? Verpassen Sie nicht die dritte Ausgabe der Ausstattungsmesse, die am Samstag, den 6. September 2025, von 9 bis 17 Uhr im Festsaal von Gentilly (Avenue du Rhin in Nancy) stattfindet, um das Jahr gut zu beginnen und Ihre Wohnung einzurichten, ohne sich zu ruinieren.

Möbel, kleine Haushaltsgeräte, Küchenutensilien, digitale Geräte, Kleidung, Dekorationsartikel, Fahrräder? Eine große Auswahl an wiederverwendeten Artikeln wird Ihnen zu kleinen Preisen angeboten, im Rahmen eines solidarischen, verantwortungsbewussten und nachhaltigen Ansatzes.

Eine Veranstaltung zu 100 % wiederverwendet

An dieser Messe beteiligen sich zahlreiche lokale Akteure der Wiederverwendung: ENVIE, la Benne Idée, la Fabrique, De Laine en Rêves, Si l’on se parlait, Le Relais, SOS Futur, les Écollecteurs, Dynamo, Infosel ULIS, Rebond ULIS, Cultures et partages, Au Temps Recyclés, Super Kwetsch, la Croix-Rouge Insertion, le Seize, la Pulperie, Sand?création, Tricot Couture Service sowie das Netzwerk der Repair?cafés.

Do it yourself »-Animationen werden diesen geselligen und engagierten Tag abrunden.

Mobilisierte Partner, um Sie zu begleiten

Ebenfalls den ganzen Tag über anwesend sind

Das Maison du Vélo und die Sortierbotschafter der Metropolregion Grand Nancy

Die Ligue Grand Est du Sport Universitaire mit einer Gratiszone für Sportbekleidung

Das CROUS Lorraine und die MEIJE mit Ständen, an denen nützliche Informationen für Studierende angeboten werden

Und der Verein Vert t?y go, der für das leibliche Wohl sorgt

Italiano :

Siete studenti o nuovi arrivati nell’area della Grande Nancy? Per iniziare bene l’anno e arredare la vostra casa senza spendere troppo, non perdetevi la terza edizione della Foire à l’équipement, organizzata sabato 6 settembre 2025, dalle 9 alle 17, presso la Salle des fêtes de Gentilly (avenue du Rhin a Nancy).

Mobili, piccoli elettrodomestici, utensili da cucina, apparecchiature digitali, abbigliamento, oggetti decorativi, biciclette? Un’ampia gamma di articoli riutilizzati sarà offerta a prezzi bassi, nell’ambito di un approccio socialmente responsabile e sostenibile.

Un evento 100% di seconda mano

La fiera riunisce numerosi operatori locali nel settore dell’usato: ENVIE, la Benne Idée, la Fabrique, De Laine en Rêves, Si l’on se parlait, Le Relais, SOS Futur, les Écollecteurs, Dynamo, Infosel ULIS, Rebond ULIS, Cultures et partages, Au Temps Recyclés, Super Kwetsch, la Croix-Rouge Insertion, le Seize, la Pulperie, Sand?création, Tricot Couture Service, oltre alla rete dei Repair?cafés.

Attività « fai da te » completeranno questa giornata all’insegna dell’amicizia e dell’impegno.

Partner a disposizione per sostenervi

Presenti anche durante la giornata:

La Maison du Vélo e gli ambasciatori dello smistamento della Grande Città di Nancy

La Ligue Grand Est du Sport Universitaire, con una zona gratuita dedicata all’abbigliamento sportivo

CROUS Lorraine e MEIJE, con stand informativi utili per gli studenti

E l’associazione Vert t?y go, che si occuperà della ristorazione

Espanol :

¿Es usted estudiante o recién llegado al área metropolitana de Nancy? Para empezar bien el año y amueblar su casa sin arruinarse, no se pierda la 3ª edición de la Feria del Equipamiento, organizada el sábado 6 de septiembre de 2025, de 9.00 a 17.00 h, en la Sala de Fiestas de Gentilly (avenida del Rin de Nancy).

Muebles, pequeños electrodomésticos, utensilios de cocina, equipos digitales, ropa, artículos de decoración, bicicletas? Se pondrá a la venta una amplia gama de artículos a precios bajos, como parte de un enfoque responsable y sostenible.

Un evento 100% de segunda mano

La feria reúne a numerosos actores locales del sector de los bienes de ocasión: ENVIE, la Benne Idée, la Fabrique, De Laine en Rêves, Si l’on se parlait, Le Relais, SOS Futur, les Écollecteurs, Dynamo, Infosel ULIS, Rebond ULIS, Cultures et partages, Au Temps Recyclés, Super Kwetsch, la Croix-Rouge Insertion, le Seize, la Pulperie, Sand?création, Tricot Couture Service, así como la red de Repair?cafés.

Las actividades « hazlo tú mismo » completarán esta jornada amistosa y comprometida.

Socios a su disposición

También presentes durante toda la jornada:

La Maison du Vélo y los embajadores de la clasificación del Gran Nancy Metrópolis

La Ligue Grand Est du Sport Universitaire, con una zona gratuita dedicada a la ropa deportiva

CROUS Lorraine y MEIJE, con puestos de información útil para los estudiantes

Y la asociación Vert t?y go, que se encargará del catering

