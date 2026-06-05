Lézignan-la-Cèbe

FOIRE A L’OIGNON DOUX

2 Avenue De La Gare Lézignan-la-Cèbe Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Foire à l’Oignon Doux de Lézignan fête son 11ᵉ anniversaire ! Marché de producteurs, démonstration d’empaquetage, animations musicales, concert et nombreuses activités autour de la célèbre Cèbe de Lézignan, dès 18h.

.

2 Avenue De La Gare Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lézignan Sweet Onion Fair celebrates its 11th anniversary! Farmers? market, packing demonstration, musical entertainment, concert and many other activities around the famous Cèbe de Lézignan, starting at 6pm.

L’événement FOIRE A L’OIGNON DOUX Lézignan-la-Cèbe a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34