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Foire à l’os Ploumoguer

Foire à l’os Ploumoguer dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Messouflin

Ville : 29810 Ploumoguer

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ploumoguer

Foire à l’os

Messouflin Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Une fête des chiens à Ploumoguer !

Cette année votre association Ploum Aux Poils remet ça et vous propose de participer à la 5ème édition de la Foire à l’os, sur la commune de Ploumoguer !

La foire à l’os c’est un peu comme une fête des chiens

Vous y trouverez de nombreux exposants dont le travail tourne autour des animaux (alimentation, créations, friandises, éducation canine, photo animalière, etc.)

Ainsi que des activités pour que vos toutous profitent à fond de cette journée.

Au programme
Parc canin !
Course au leurre
Quête
Concours d’éducation
etc.

Et bien sûr des bénévoles assureront la partie restauration avec des crêpes et une buvette.   .

Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 27 92 38 86 

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English : Foire à l’os

L’événement Foire à l’os Ploumoguer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE

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