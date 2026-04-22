Foire à l’os Ploumoguer
Foire à l’os Ploumoguer dimanche 31 mai 2026.
Ploumoguer
Foire à l’os
Messouflin Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Une fête des chiens à Ploumoguer !
Cette année votre association Ploum Aux Poils remet ça et vous propose de participer à la 5ème édition de la Foire à l’os, sur la commune de Ploumoguer !
La foire à l’os c’est un peu comme une fête des chiens
Vous y trouverez de nombreux exposants dont le travail tourne autour des animaux (alimentation, créations, friandises, éducation canine, photo animalière, etc.)
Ainsi que des activités pour que vos toutous profitent à fond de cette journée.
Au programme
Parc canin !
Course au leurre
Quête
Concours d’éducation
etc.
Et bien sûr des bénévoles assureront la partie restauration avec des crêpes et une buvette. .
Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 27 92 38 86
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English : Foire à l’os
L’événement Foire à l’os Ploumoguer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE
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