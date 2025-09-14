Foire à tout à Criquetot-l’Esneval Salle des fêtes Criquetot-l’Esneval
Salle des fêtes Route de Turretot Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Le Comité des fêtes de Criquetot-l’Esneval vous donne rendez-vous le dimanche 14 septembre pour sa grande foire à tout ! Une journée conviviale pour chiner, faire de bonnes affaires et partager un moment de rencontre au cœur du village. Venez nombreux ! .
