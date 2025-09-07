Foire à tout à Saint-Marcel Saint-Marcel

Parking Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le dimanche 7 septembre 2025, la ville de Saint-Marcel sera animée par sa foire à tout se tiendra dès 9h sur le parking Jules Ferry.

Particuliers et professionnels pourront y proposer vêtements, objets anciens, jouets, décorations et bien plus encore.

Les exposants peuvent réserver leur emplacement aux dates prévues (16 et 26 juillet, 20 et 30 août, de 9h30 à 12h00 à la maison des associations, rue Jules Ferry à Saint-Marcel). Les tarifs sont de 10 € pour les particuliers et 40 € pour les professionnels. L’événement est organisé par le SMV Handball. L’accueil des exposant se fera à partir de 06h.

Une journée idéale pour chiner dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

Parking Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50

