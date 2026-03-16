Foire à tout à saint Martin aux Arbres

Saint-Martin-aux-Arbres Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Foire à tout à Saint Martin aux Arbres organisé par le Comité des Fêtes prévue au centre du village autour de la mairie, l’église, le court de tennis

3€/ mètre linéaire

sur inscription .

Saint-Martin-aux-Arbres 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 01 81

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English : Foire à tout à saint Martin aux Arbres

L’événement Foire à tout à saint Martin aux Arbres Saint-Martin-aux-Arbres a été mis à jour le 2026-03-16 par Communauté de communes Plateau de Caux