Foire à tout à saint Martin aux Arbres Saint-Martin-aux-Arbres
Foire à tout à saint Martin aux Arbres Saint-Martin-aux-Arbres dimanche 21 juin 2026.
Foire à tout à saint Martin aux Arbres
Saint-Martin-aux-Arbres Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Foire à tout à Saint Martin aux Arbres organisé par le Comité des Fêtes prévue au centre du village autour de la mairie, l’église, le court de tennis
3€/ mètre linéaire
sur inscription .
Saint-Martin-aux-Arbres 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 01 81
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English : Foire à tout à saint Martin aux Arbres
L’événement Foire à tout à saint Martin aux Arbres Saint-Martin-aux-Arbres a été mis à jour le 2026-03-16 par Communauté de communes Plateau de Caux