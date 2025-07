Foire à tout à Yerville sur le stade Just Fontaine Yerville

Foire à tout à Yerville sur le stade Just Fontaine Yerville dimanche 13 juillet 2025.

stade Just Fontaine Yerville Seine-Maritime

Début : 2025-07-13 06:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Foire à tout sur le stade Just Fontaine d’Yerville organisée par le Yerville Football Club présidé par Bertrand Caltot

stade Just Fontaine Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie bertrandcaltot@orange.fr

English : Foire à tout à Yerville sur le stade Just Fontaine

All-you-can-eat fair at the Just Fontaine stadium in Yerville, organized by the Yerville Football Club, chaired by Bertrand Caltot

German :

Foire à tout auf dem Stadion Just Fontaine in Yerville, organisiert vom Yerville Football Club unter dem Vorsitz von Bertrand Caltot

Italiano :

Fiera del tutto esaurito allo stadio Just Fontaine d’Yerville, organizzata dal Club di calcio di Yerville e presieduta da Bertrand Caltot

Espanol :

Feria del « todo a cien » en el estadio Just Fontaine d’Yerville, organizada por el Yerville Football Club y presidida por Bertrand Caltot

