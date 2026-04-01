Foire à tout Airel
Foire à tout Airel samedi 18 avril 2026.
Airel
Foire à tout
Airel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 avril à Airel pour la foire à tout !
De 8h à 18h Foire du Bourgais 120 exposants. .
Airel 50680 Manche Normandie +33 6 07 52 25 19
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Airel a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô