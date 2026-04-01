Airel

Foire à tout

Airel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 avril à Airel pour la foire à tout !

De 8h à 18h Foire du Bourgais 120 exposants. .

Airel 50680 Manche Normandie +33 6 07 52 25 19

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Airel a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô