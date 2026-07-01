Foire à Tout Amfreville-les-champs Amfreville-les-Champs
dimanche 19 juillet 2026 · Amfreville-les-Champs
Informations pratiques
Amfreville-les-Champs
Foire à Tout Amfreville-les-champs
Amfreville-les-Champs Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Comité des fêtes d’Amfreville-les-Champs organise sa foire à tout le dimanche 19 juillet 2026 de 7h à 18h.
Au programme, marché artisanal et exposition de véhicules anciens.
Restauration sur place .
Amfreville-les-Champs 27380 Eure Normandie +33 6 98 26 85 33 cdf.alc@orange.fr
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English : Foire à Tout Amfreville-les-champs
L’événement Foire à Tout Amfreville-les-champs Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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