Foire à tout Angiens

Foire à tout Angiens dimanche 21 septembre 2025.

Foire à tout

Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Toute la journée , foire à tout dans le village avec petite restauration sur place.

Toute la journée , foire à tout dans le village avec petite restauration sur place. .

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie angiens.enfetes@gmail.com

English : Foire à tout

All day long, all-you-can-eat fair in the village.

German :

Den ganzen Tag über findet im Dorf ein Markt statt, auf dem alles verkauft wird, mit kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Per tutto il giorno, fiera all-you-can-eat nel villaggio, con spuntini in loco.

Espanol :

Durante todo el día, feria de todo lo que pueda comer en el pueblo, con tentempiés in situ.

L’événement Foire à tout Angiens a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre