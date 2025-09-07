Foire à tout Anglesqueville-la-Bras-Long
Parking de la mairie Anglesqueville-la-Bras-Long Seine-Maritime
Tarif : – –
Foire à tout, parking de la mairie.
Buvette, restauration, Food-Truck Lulu Berlue.
De 8h00 à 18h00. .
Parking de la mairie Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 89 19 98 amis.albl@orange.fr
