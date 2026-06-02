Foire à tout Auppegard
Foire à tout Auppegard dimanche 5 juillet 2026.
Auppegard
Foire à tout
Auppegard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Comité des Fêtes vous propose une foire à tout sur le terrain de football communal dès 8h !
Buvette et restauration rapide sur place.
Exposants inscriptions par téléphone ou sur place le jour de la foire à tout (installation 7h) .
Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 55 20 58
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Auppegard a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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