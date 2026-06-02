Auppegard

Foire à tout

Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Comité des Fêtes vous propose une foire à tout sur le terrain de football communal dès 8h !

Buvette et restauration rapide sur place.

Exposants inscriptions par téléphone ou sur place le jour de la foire à tout (installation 7h) .

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 55 20 58

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Auppegard a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux