Foire à tout Authevernes dimanche 28 septembre 2025.
Salle des fêtes Authevernes Eure
Début : 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 61 54 20 52 comite.authevernes@gmail.com
