Foire à tout Authevernes

Foire à tout Authevernes dimanche 28 septembre 2025.

Foire à tout

Salle des fêtes Authevernes Eure

Début : 2025-09-28 07:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 61 54 20 52 comite.authevernes@gmail.com

