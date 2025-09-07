Foire à tout Avremesnil
Foire à tout Avremesnil dimanche 7 septembre 2025.
Foire à tout
Avremesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Le comité des fêtes vous propose une Foire à Tout avec restauration sur place et animations variées !
Château gonflable, balade à poney et scène ouverte pour les artistes en herbe, frites maison, saucisses, merguez et andouillette ! .
Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 16 85 12
