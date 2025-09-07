Foire à tout Avremesnil

Foire à tout Avremesnil dimanche 7 septembre 2025.

Foire à tout

Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le comité des fêtes vous propose une Foire à Tout avec restauration sur place et animations variées !

Château gonflable, balade à poney et scène ouverte pour les artistes en herbe, frites maison, saucisses, merguez et andouillette ! .

Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 16 85 12

