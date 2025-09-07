Foire à tout Blangy-le-Château
Foire à tout Blangy-le-Château dimanche 7 septembre 2025.
Foire à tout
Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Affaires de seconde main
C’est le moment de trouver des vêtements et objets d’occasion !
12 euros les 3 mètres
Buvette et restauration sur place
Renseignements et Réservations au 06 13 62 57 10
Organisée par l’Association Blangy en Vie .
Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 13 62 57 10
English : Foire à tout
Second-hand business
German : Foire à tout
Second-Hand-Geschäfte
Italiano :
Beni di seconda mano
Espanol :
Productos de segunda mano
L’événement Foire à tout Blangy-le-Château a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Terre d’Auge Tourisme