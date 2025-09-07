Foire à tout Blangy-le-Château

Foire à tout Blangy-le-Château dimanche 7 septembre 2025.

Foire à tout

Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Affaires de seconde main

C’est le moment de trouver des vêtements et objets d’occasion !

12 euros les 3 mètres

Buvette et restauration sur place

Renseignements et Réservations au 06 13 62 57 10

Organisée par l’Association Blangy en Vie .

Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 13 62 57 10

English : Foire à tout

Second-hand business

German : Foire à tout

Second-Hand-Geschäfte

Italiano :

Beni di seconda mano

Espanol :

Productos de segunda mano

L’événement Foire à tout Blangy-le-Château a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Terre d’Auge Tourisme