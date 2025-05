Foire à tout – Friche communale Boisset-les-Prévanches, 1 juin 2025 08:30, Boisset-les-Prévanches.

Eure

Foire à tout Friche communale 2 rue de la Mairie Boisset-les-Prévanches Eure

Début : 2025-06-01 08:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

La foire à tout de Boisset-les-Prévanches se tiendra le dimanche 1er juin 2025, à la friche communale, située au 2 rue de la Mairie (27120 Boisset-les-Prévanches).

L’ouverture des portes aux visiteurs débutera dès 8h00.

Une restauration sur place sera proposée pour les visiteurs et exposants, permettant à chacun de passer un agréable moment pendant l’événement.

Friche communale 2 rue de la Mairie

Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 12 21 89 44

English : Foire à tout

The Boisset-les-Prévanches all-you-can-eat fair will be held on Sunday, June 1, 2025, at the municipal wasteland at 2 rue de la Mairie (27120 Boisset-les-Prévanches).

Doors open to visitors at 8:00 am.

On-site catering will be available for visitors and exhibitors, enabling everyone to enjoy themselves during the event.

German :

Der Jahrmarkt von Boisset-les-Prévanches findet am Sonntag, den 1. Juni 2025, auf der Gemeindebrache in 2 rue de la Mairie (27120 Boisset-les-Prévanches) statt.

Die Türen für Besucher werden ab 8.00 Uhr geöffnet.

Für Besucher und Aussteller wird vor Ort ein Catering angeboten, sodass jeder während der Veranstaltung eine angenehme Zeit verbringen kann.

Italiano :

La fiera di Boisset-les-Prévanches si terrà domenica 1° giugno 2025 presso l’area di risulta comunale al numero 2 di rue de la Mairie (27120 Boisset-les-Prévanches).

Le porte saranno aperte ai visitatori alle 8 del mattino.

Per i visitatori e gli espositori sarà disponibile un servizio di ristorazione in loco che consentirà a tutti di divertirsi durante l’evento.

Espanol :

La feria « Todo lo que pueda comer » de Boisset-les-Prévanches se celebrará el domingo 1 de junio de 2025 en el descampado municipal de 2 rue de la Mairie (27120 Boisset-les-Prévanches).

Las puertas se abrirán a las 8h.

Los visitantes y expositores dispondrán de un servicio de restauración in situ para que todos puedan disfrutar del evento.

L’événement Foire à tout Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération