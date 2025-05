Foire à tout – Espace Communal Alexandre Derrey Bouafles, 1 juin 2025 07:00, Bouafles.

Eure

Foire à tout Espace Communal Alexandre Derrey 5 route des Andelys Bouafles Eure

Tarif :

Date :

Début : 2025-06-01 07:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

L’Association pour l’église Saint-Pierre de Bouafles organise le dimanche 1er juin 2025 de 7h à 18h, sa 4ème foire à tout… Venez chiner, vendre et partager un moment convivial !

Infos exposants

– Tarif emplacement 6€ les 2m (taille minimum d’un emplacement)

– Les inscriptions se feront uniquement lors des permanences à la mairie (parking derrière la mairie)

*les mardis: 01, 08, 15, 22, et 29 avril et 06, 13, et 20 mai de 18h30 à 20h

*les jeudis: 03, 10, 17, et 24 avril et 15 et 22 mai de 18h30 à 20h

* les samedis: 17 et 24 mai de 10h à 12h.

Pour les inscriptions se munir d’une pièce d’identité, de la carte grise de chaque véhicule prévu et du règlement par chèque (l’encaissement se fera après la foire à tout).

Inscriptions & renseignements

07 69 72 82 62

Espace Communal Alexandre Derrey 5 route des Andelys

Bouafles 27700 Eure Normandie +33 7 69 72 82 62

English : Foire à tout

The Association pour l’église Saint-Pierre de Bouafles organizes on Sunday June 1, 2025 from 7am to 6pm, its 4th Foire à Tout… Come and browse, sell and share a convivial moment!

Exhibitor info

– Stall price: 6? per 2m (minimum stall size)

– Registration is only possible at the Town Hall (parking lot behind the Town Hall):

*tuesdays: April 01, 08, 15, 22, and 29 and May 06, 13, and 20 from 6:30 to 8 p.m

*thursdays: April 03, 10, 17, and 24 and May 15 and 22 from 6:30 to 8 p.m

* saturdays: May 17 and 24, 10am to 12pm.

To register, please bring proof of identity, the registration document for each vehicle and payment by cheque (the cheque will be cashed after the fair).

Registration & information

? 07 69 72 82 62

German :

Die Association pour l’église Saint-Pierre de Bouafles organisiert am Sonntag, den 1. Juni 2025 von 7 bis 18 Uhr ihren vierten Flohmarkt… Kommen Sie zum Stöbern, Verkaufen und um einen geselligen Moment zu teilen!

Infos zu den Ausstellern:

– Standgebühr: 6 ? pro 2m (Mindestgröße eines Standplatzes)

– Anmeldungen können nur während der Sprechstunden im Rathaus (Parkplatz hinter dem Rathaus) vorgenommen werden:

*dienstags: 01., 08., 15., 22. und 29. April sowie 06., 13. und 20. Mai von 18:30 bis 20:00 Uhr

*donnerstags: 03., 10., 17. und 24. April sowie 15. und 22. Mai von 18:30 bis 20:00 Uhr

* samstags: 17. und 24. Mai von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Für die Anmeldung benötigen Sie einen Personalausweis, den Fahrzeugschein jedes vorgesehenen Fahrzeugs und die Zahlung per Scheck (die Einlösung erfolgt nach der Messe).

Anmeldungen & Informationen

? 07 69 72 82 62

Italiano :

Domenica 1° giugno 2025, dalle 7.00 alle 18.00, l’Association pour l’église Saint-Pierre de Bouafles organizza la 4° Foire à Tout… Venite a contrattare, vendere e condividere un momento di convivialità!

Informazioni per gli espositori

– Prezzo della piazzola: 6? per 2m (dimensione minima della piazzola)

– L’iscrizione è possibile solo presso il Municipio (parcheggio dietro il Municipio):

*martedì: 01, 08, 15, 22 e 29 aprile e 06, 13 e 20 maggio dalle 18.30 alle 20.00

*giovedì: 03, 10, 17 e 24 aprile e 15 e 22 maggio dalle 18.30 alle 20.00

* sabato: 17 e 24 maggio dalle 10.00 alle 12.00.

Per iscriversi è necessario portare un documento d’identità, il libretto di circolazione di ogni veicolo e il pagamento con assegno (l’assegno sarà incassato dopo la fiera).

Registrazione e informazioni

? 07 69 72 82 62

Espanol :

El domingo 1 de junio de 2025, de 7.00 a 18.00 horas, la Association pour l’église Saint-Pierre de Bouafles organiza su 4ª Foire à Tout… ¡Venga a regatear, vender y compartir un momento de convivencia!

Información para los expositores

– Precio del emplazamiento: 6? por 2m (emplazamiento mínimo)

– La inscripción sólo es posible en el Ayuntamiento (aparcamiento detrás del Ayuntamiento):

*martes: 01, 08, 15, 22 y 29 de abril y 06, 13 y 20 de mayo de 18h30 a 20h00

*jueves: 03, 10, 17 y 24 de abril y 15 y 22 de mayo de 18.30 a 20.00 h

* sábados: 17 y 24 de mayo de 10.00 a 12.00 h.

Para inscribirse, hay que llevar un documento de identidad, el permiso de circulación de cada vehículo y el pago mediante cheque (el cheque se cobrará después de la feria).

Inscripción e información

? 07 69 72 82 62

L’événement Foire à tout Bouafles a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération