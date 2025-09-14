Foire à tout Brachy
Foire à tout Brachy dimanche 14 septembre 2025.
Foire à tout
Stade de foot de Brachy Brachy Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-09-14 07:30:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Avis aux amateurs de trouvailles dans les vide greniers locaux, le comité des fêtes organise une foire à tout dans le village de Brachy !
Buvette et restauration sur place, tombola et entrée gratuite pour les visiteurs.
1,50€ le mètre .
Stade de foot de Brachy Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie sophie_charles2002@yahoo.fr
