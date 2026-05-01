Foire à tout Stade Gouéry Breuilpont

Breuilpont

Foire à tout

Stade Gouéry Rue Alfred de Musset Breuilpont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Avis aux chineurs et aux amateurs de trésors vintage ! La célèbre Foire à Tout de Breuilpont revient pour une journée de convivialité et de bonnes affaires. .

Stade Gouéry Rue Alfred de Musset Breuilpont 27640 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63 contact@cfve.fr

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Breuilpont a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération