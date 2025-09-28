Foire à tout Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Foire à tout Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 28 septembre 2025.

Foire à tout

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Foire à tout dans la salle Daniel Pierre.

Entrée visiteurs 1€, gratuit/-12 ans.

Buvette, buffet. .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 51 78 12

English : Foire à tout

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire à tout Cany-Barville a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre