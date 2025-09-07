Foire à tout Courcy
Foire à tout Courcy dimanche 7 septembre 2025.
Foire à tout
Terrain Michel Thoretton Courcy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Foire a tout à Courcy avec une exposition de tracteurs et de véhicules anciens.
Réservé aux particuliers
Buvette et restauration sur place
Foire a tout à Courcy avec une exposition de tracteurs et de véhicules anciens.
Réservé aux particuliers
Buvette et restauration sur place .
Terrain Michel Thoretton Courcy 14170 Calvados Normandie +33 6 10 67 49 72
English : Foire à tout
Foire a tout à Courcy with an exhibition of tractors and vintage vehicles.
Reserved for individuals
Refreshments and catering on site
German : Foire à tout
Foire a tout in Courcy mit einer Ausstellung von Traktoren und alten Fahrzeugen.
Nur für Privatpersonen zugänglich
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Fiera di Courcy con esposizione di trattori e veicoli d’epoca.
Riservato ai privati
Ristoro e ristorazione in loco
Espanol :
Feria de todo en Courcy con exposición de tractores y vehículos de época.
Reservado a particulares
Refrescos y catering in situ
L’événement Foire à tout Courcy a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Falaise Suisse Normande