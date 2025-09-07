Foire à tout Courcy

Foire à tout Courcy dimanche 7 septembre 2025.

Terrain Michel Thoretton Courcy Calvados

Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Foire a tout à Courcy avec une exposition de tracteurs et de véhicules anciens.
Réservé aux particuliers
Buvette et restauration sur place
Terrain Michel Thoretton Courcy 14170 Calvados Normandie +33 6 10 67 49 72 

English : Foire à tout

Foire a tout à Courcy with an exhibition of tractors and vintage vehicles.
Reserved for individuals
Refreshments and catering on site

German : Foire à tout

Foire a tout in Courcy mit einer Ausstellung von Traktoren und alten Fahrzeugen.
Nur für Privatpersonen zugänglich
Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Fiera di Courcy con esposizione di trattori e veicoli d’epoca.
Riservato ai privati
Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Feria de todo en Courcy con exposición de tractores y vehículos de época.
Reservado a particulares
Refrescos y catering in situ

