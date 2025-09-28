Foire à tout de Charleval Charleval

[FOIRE À TOUT DE CHARLEVAL !] ️

La Foire à Tout de Charleval approche à grand pas !

Cette année, elle se déroulera le dimanche 28 septembre et sera organisée par le Comité des Fêtes.

Objets anciens et antiquités, vêtements et jouets pour enfants, produits locaux et restauration, fête foraine et animations, il y en aura pour tous les goûts !

Chineurs amateurs ou confirmés, c’est à Charleval qu’il faudra se rendre.

—

Foire à tout de Charleval 5€ le mètre

Grande Rue

Dimanche 28 septembre

☎️ Réservation au 06.56.89.81.92 .

Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 56 89 81 92

