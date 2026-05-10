Cuverville

Foire à tout de Cuverville

Cuverville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Foire à tout de Cuverville Dimanche 28 juin de 8h00 à 18h00.

Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! La traditionnelle Foire à tout de Cuverville revient pour une journée placée sous le signe de la convivialité.

Que vous soyez à la recherche de la perle rare, de jouets pour les enfants ou simplement d’une balade dominicale, nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif. .

Cuverville 27700 Eure Normandie +33 7 84 11 62 82

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English : Foire à tout de Cuverville

L’événement Foire à tout de Cuverville Cuverville a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération