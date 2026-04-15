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Foire à tout de Saint-Just SAINT-JUST La Chapelle-Longueville

Foire à tout de Saint-Just SAINT-JUST La Chapelle-Longueville vendredi 1 mai 2026.

Lieu : SAINT-JUST

Adresse : Avenue du Château

Ville : 27950 La Chapelle-Longueville

Département : Eure

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

La Chapelle-Longueville

Foire à tout de Saint-Just

SAINT-JUST Avenue du Château La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Le vendredi 1er mai 2026, l’AAPE organise sa célèbre foire à tout de Saint-Just. Plus qu’une simple brocante, cet événement est organisé au profit des élèves de l’école Thomas Pesquet de Saint-Just. Une belle occasion de chiner utile tout en soutenant les projets scolaires des enfants de la commune !   .

SAINT-JUST Avenue du Château La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie   aape27@gmail.com

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English : Foire à tout de Saint-Just

L’événement Foire à tout de Saint-Just La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération