Foire à tout de Saint-Just SAINT-JUST La Chapelle-Longueville

La Chapelle-Longueville

Foire à tout de Saint-Just

SAINT-JUST Avenue du Château La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le vendredi 1er mai 2026, l’AAPE organise sa célèbre foire à tout de Saint-Just. Plus qu’une simple brocante, cet événement est organisé au profit des élèves de l’école Thomas Pesquet de Saint-Just. Une belle occasion de chiner utile tout en soutenant les projets scolaires des enfants de la commune ! .

SAINT-JUST Avenue du Château La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie aape27@gmail.com

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English : Foire à tout de Saint-Just

L’événement Foire à tout de Saint-Just La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération