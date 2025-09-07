Foire à tout de Villequier Villequier Rives-en-Seine

Foire à tout de Villequier

Villequier Quai Gaston Léger Rives-en-Seine Seine-Maritime

L’Association Villequieraise Fêtes et Loisirs propose sa traditionnelle foire à tout de la rentrée !

L’événement, qui attire depuis déjà presque 30 ans de très nombreux visiteurs, se déroule sur le vaste espace vert de Villequier, en bord de Seine, le dimanche 07 septembre 2025, toute la journée. .

Villequier Quai Gaston Léger Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 61 57 87 avfl.villequier@hotmail.fr

