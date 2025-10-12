Foire à tout d’Ecos Grande rue Vexin-sur-Epte
Le comité des fêtes d’Écos organise sa traditionnelle foire à tout. Venez chiner parmi de nombreux stands tenus par particuliers et professionnels, et profitez d’une ambiance conviviale au cœur du village.
Tarifs exposants
– Particuliers 3 € le mètre linéaire
– Professionnels 5 € le mètre linéaire .
Grande rue ECOS Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 15 34 70 58
