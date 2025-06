[Foire à tout] Dieppe 28 juin 2025 08:00

Seine-Maritime

[Foire à tout] Rue Thiers Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-29

Avis aux chineurs, aux dénicheurs de trésors et de bonnes affaires, la foire à tout arrive et c’est l’occasion rêvée de fouiller, chiner, marchander et repartir les bras chargés de trouvailles !

Rue Thiers

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

English : [Foire à tout]

Attention bargain hunters, treasure hunters and bargain hunters: the Foire à Tout is coming up, and it’s the perfect opportunity to rummage, bargain, haggle and leave with your arms full of finds!

German :

Es ist die perfekte Gelegenheit, um zu stöbern, zu feilschen, zu feilschen und mit den Armen voller Funde nach Hause zu gehen!

Italiano :

Chiamate tutti i cacciatori di occasioni, i cacciatori di tesori e i cacciatori di affari: la Foire à Tout è alle porte ed è l’occasione perfetta per rovistare, contrattare, contrattare e andarsene con le braccia piene di oggetti!

Espanol :

Llamamiento a todos los cazadores de gangas, de tesoros y de gangas: se acerca la Foire à Tout, y es la ocasión perfecta para rebuscar, regatear y salir con los brazos llenos de hallazgos

