[Foire à tout] Salle Paul Eluard Dieppe

Foire à tout et à rien MCCJN

Samedi 28 février & dimanche 1er mars 2026 de 8h00 à 17h00

L’association MCCJN (Magic Club et Cartes à Jouer Normand) organise une grande foire à tout et à rien ouverte à tous.

Venez chiner, flâner et profiter d’un moment convivial tout au long du week-end !

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place

Créée en janvier 2012, l’association MCCJN propose également de jouer gratuitement aux cartes Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Star Wars, Lorcana à la Maison des Associations (rue Notre-Dame à Dieppe), quatre fois par semaine.

L’accès est totalement libre pas de cotisation, pas de droit d’entrée, afin de permettre aux enfants et aux passionnés de jouer sans frais supplémentaires, simplement pour le plaisir du jeu et du partage.

Un rendez-vous convivial à ne pas manquer ! .

Salle Paul Eluard /Rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

