Foire à tout et aux jouets Salle Grimaux Épouville dimanche 12 octobre 2025.

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Le Comité des Aînés d’Epouville organise sa foire à tout et aux jouets le 12 octobre à la salle Grimaux.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Grimaux Rue Joseph Boulard Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 06 27 23

