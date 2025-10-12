Foire à tout et aux jouets Salle Grimaux Épouville
Salle Grimaux Rue Joseph Boulard Épouville Seine-Maritime
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Le Comité des Aînés d’Epouville organise sa foire à tout et aux jouets le 12 octobre à la salle Grimaux.
Buvette et restauration sur place. .
Salle Grimaux Rue Joseph Boulard Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 06 27 23
English : Foire à tout et aux jouets
