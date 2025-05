Foire à tout et bourse aux oiseaux – Néville, 8 juin 2025 08:00, Néville.

Seine-Maritime

Foire à tout et bourse aux oiseaux Néville Seine-Maritime

Début : 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

De 8 à 18h sur le stade de football et dans le gymnase, grand déballage et bourse aux oiseaux.

Restauration et buvette sur place Entrée libre

Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 90 18

English : Foire à tout et bourse aux oiseaux

From 8 a.m. to 6 p.m. on the soccer stadium and in the gymnasium, large-scale unpacking and bird market.

Catering and refreshments on site Free admission

German :

Von 8 bis 18 Uhr auf dem Fußballstadion und in der Turnhalle, großer Trödelmarkt und Vogelbörse.

Essen und Trinken vor Ort Freier Eintritt

Italiano :

Dalle 8.00 alle 18.00, presso lo stadio di calcio e la palestra, un grande mercato degli uccelli e dei disimballaggi.

Catering e rinfreschi in loco Ingresso gratuito

Espanol :

De 8.00 a 18.00 horas, en el estadio de fútbol y en el gimnasio, gran mercado de desembalaje y de aves.

Catering y refrescos in situ Entrada gratuita

