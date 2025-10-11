Foire à Tout et Foire à la Puériculture aux Granges du Château à Saint Martin aux Arbres Saint-Martin-aux-Arbres

La Cavée Verte Saint-Martin-aux-Arbres Seine-Maritime

Foire à Tout et Foire à la Puériculture aux Granges du Château à Saint Martin aux Arbres les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 de 08h à 18h

5€la table (1.80m) et chèque de caution de 15€ rendu à l’issue de la manifestation

Buvette et restauration sur place .

La Cavée Verte Saint-Martin-aux-Arbres 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 01 81

