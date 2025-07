Foire à Tout Etalleville Étalleville

Foire à Tout Etalleville Étalleville dimanche 13 juillet 2025.

Foire à Tout Etalleville

Étalleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 07:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Foire à Tout à Etalleville de 07h à 18h

Emplacement gratuit/ buvette et petite restauration sur place

Foire à Tout à Etalleville de 07h à 18h

Emplacement gratuit/ buvette et petite restauration sur place .

Étalleville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 50 48 64 83

English : Foire à Tout Etalleville

Foire à Tout à Etalleville from 07h to 18h

Free pitches/ refreshments and snacks on site

German :

Foire à Tout in Etalleville von 07h bis 18h

Kostenlose Standplätze/ Getränkestand und kleine Speisen vor Ort

Italiano :

Foire à Tout à Etalleville dalle 07h alle 18h

Stand gratuito/ bar e snack in loco

Espanol :

Foire à Tout à Etalleville de 07h a 18h

Stand gratuito/bar de refrescos y aperitivos in situ

L’événement Foire à Tout Etalleville Étalleville a été mis à jour le 2025-07-08 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville