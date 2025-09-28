Foire à tout Sallerie du Château d’Eu Eu
Foire à tout Sallerie du Château d’Eu Eu dimanche 28 septembre 2025.
Foire à tout
Sallerie du Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Buvette et restauration.
Organisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers des Prés Salés .
Sallerie du Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 60 68
English : Foire à tout
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire à tout Eu a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers