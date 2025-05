Foire à tout, exposition de voiture et marché fermier/artisanal – Le Cormier, 8 juin 2025 07:00, Le Cormier.

Eure

Foire à tout, exposition de voiture et marché fermier/artisanal Place de la Mairie Le Cormier Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 07:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-08

La foire à tout, accompagnée d’une exposition de voitures ainsi qu’un marché fermier et artisanal, se tiendra le dimanche 8 juin 2025, à la friche située devant la mairie, place de la Mairie

L’événement est organisé par l’association Mémoire et Patrimoine du Cormier, et offrira une belle occasion de découvrir des produits locaux, des objets à vendre, ainsi que des véhicules exposés. Un moment convivial à ne pas manquer pour les passionnés et les visiteurs.

La foire à tout, accompagnée d’une exposition de voitures ainsi qu’un marché fermier et artisanal, se tiendra le dimanche 8 juin 2025, à la friche située devant la mairie, place de la Mairie

L’événement est organisé par l’association Mémoire et Patrimoine du Cormier, et offrira une belle occasion de découvrir des produits locaux, des objets à vendre, ainsi que des véhicules exposés. Un moment convivial à ne pas manquer pour les passionnés et les visiteurs. .

Place de la Mairie

Le Cormier 27120 Eure Normandie +33 6 19 04 58 67

English : Foire à tout, exposition de voiture et marché fermier/artisanal

The all-you-can-eat fair, accompanied by a car show and a farmers’ and craft market, will be held on Sunday June 8, 2025, at the wasteland in front of the town hall, Place de la Mairie

The event is organized by the Mémoire et Patrimoine du Cormier association, and will provide a great opportunity to discover local products, items for sale and vehicles on display. A not-to-be-missed event for enthusiasts and visitors alike.

German :

Der Jahrmarkt mit einer Autoausstellung sowie einem Bauern- und Kunsthandwerksmarkt findet am Sonntag, den 8. Juni 2025, auf der Brachfläche vor dem Rathaus, Place de la Mairie, statt

Die Veranstaltung wird von der Vereinigung Mémoire et Patrimoine du Cormier organisiert und bietet eine gute Gelegenheit, lokale Produkte, Verkaufsgegenstände und ausgestellte Fahrzeuge zu entdecken. Ein geselliger Moment, den sich Liebhaber und Besucher nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

La fiera del tutto esaurito, accompagnata da un’esposizione di auto e da un mercato contadino e artigianale, si terrà domenica 8 giugno 2025 presso il terreno incolto di fronte al municipio, Place de la Mairie

L’evento è organizzato dall’associazione Mémoire et Patrimoine du Cormier e sarà un’ottima occasione per scoprire i prodotti locali, gli oggetti in vendita e i veicoli in esposizione. Un evento da non perdere per appassionati e visitatori.

Espanol :

La feria del « todo lo que puedas comer », acompañada de una exposición de coches y un mercado agrícola y artesanal, se celebrará el domingo 8 de junio de 2025 en el descampado situado frente al ayuntamiento, en la Place de la Mairie

Este acontecimiento, organizado por la asociación Mémoire et Patrimoine du Cormier, permitirá descubrir los productos locales, los objetos en venta y los vehículos expuestos. Una cita ineludible para aficionados y visitantes.

L’événement Foire à tout, exposition de voiture et marché fermier/artisanal Le Cormier a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération