Foire à tout, exposition de voiture et marché fermier/artisanal Le Cormier

La foire à tout, accompagnée d’une exposition de voitures ainsi qu’un marché fermier et artisanal, se tiendra le vendredi 8 mai 2026, à la friche située devant la mairie, place de la Mairie

L’événement est organisé par l’association Mémoire et Patrimoine du Cormier, et offrira une belle occasion de découvrir des produits locaux, des objets à vendre, ainsi que des véhicules exposés. Un moment convivial à ne pas manquer pour les passionnés et les visiteurs. .

Place de la Mairie Le Cormier 27120 Eure Normandie +33 6 19 04 58 67

