Foire à tout Rue Oulgate Gamaches-en-Vexin

Foire à tout Rue Oulgate Gamaches-en-Vexin dimanche 7 septembre 2025.

Foire à tout

Rue Oulgate Centre du village Gamaches-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Restauration sur place par le comité des fêtes merguez, saucisses, andouillette, poulet et des frites maison.

Animation musicale par le Big Band du Vexin. .

Rue Oulgate Centre du village Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 10 12 02 93 cdf.gamachesenvexin@gmail.com

