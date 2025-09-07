Foire à tout Rue Oulgate Gamaches-en-Vexin
Foire à tout Rue Oulgate Gamaches-en-Vexin dimanche 7 septembre 2025.
Foire à tout
Rue Oulgate Centre du village Gamaches-en-Vexin Eure
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Restauration sur place par le comité des fêtes merguez, saucisses, andouillette, poulet et des frites maison.
Animation musicale par le Big Band du Vexin. .
Rue Oulgate Centre du village Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 10 12 02 93 cdf.gamachesenvexin@gmail.com
