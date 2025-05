Foire à Tout – Rue de l’Ecole Gasny, 25 mai 2025 06:00, Gasny.

Eure

Foire à Tout Rue de l’Ecole Ancienne école du Mesnil-Milon Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 06:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Dimanche 25 mai à l’ancienne école du Mesnil-Milon

Organisée par l’association « Les Rendez-vous du Mesnil »

Buvette et petite restauration sur place (accras, grillades, frites fraîches, desserts…)

Réservation au 02 32 53 82 04

Prix au mètre 3€

Installation à partir de 6h

L’association Les Coquelicots du Vexin Normand y proposera un atelier réparation réparons ensemble votre petit électroménager, ordi, petit outillage etc… et un troc de plants et des graines apportez vos plants potagers ou autres et échangez-les avec nous !

Dimanche 25 mai à l’ancienne école du Mesnil-Milon

Organisée par l’association « Les Rendez-vous du Mesnil »

Buvette et petite restauration sur place (accras, grillades, frites fraîches, desserts…)

Réservation au 02 32 53 82 04

Prix au mètre 3€

Installation à partir de 6h

L’association Les Coquelicots du Vexin Normand y proposera un atelier réparation réparons ensemble votre petit électroménager, ordi, petit outillage etc… et un troc de plants et des graines apportez vos plants potagers ou autres et échangez-les avec nous ! .

Rue de l’Ecole Ancienne école du Mesnil-Milon

Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 53 82 04

English : Foire à Tout

Sunday, May 25 at the Mesnil-Milon old school

Organized by « Les Rendez-vous du Mesnil » association

Refreshments and snacks on site (accras, grilled meats, fresh French fries, desserts…)

Book on 02 32 53 82 04

Price per meter: 3?

Set-up from 6h

The association Les Coquelicots du Vexin Normand will be offering a repair workshop: let’s repair your small household appliances, computers, small tools etc. together… and a plant and seed swap: bring your vegetable or other plants and exchange them with us!

German :

Sonntag, 25. Mai in der alten Schule von Mesnil-Milon

Organisiert von der Vereinigung « Les Rendez-vous du Mesnil »

Getränkestand und kleine Speisen vor Ort (Accras, Gegrilltes, frische Pommes frites, Desserts…)

Reservierung unter 02 32 53 82 04

Preis pro Meter: 3?

Aufbau ab 6 Uhr

Der Verein Les Coquelicots du Vexin Normand wird eine Reparaturwerkstatt anbieten: Lassen Sie uns gemeinsam Ihre kleinen Haushaltsgeräte, Computer, Kleinwerkzeuge usw. reparieren!

Italiano :

Domenica 25 maggio presso la vecchia scuola di Mesnil-Milon

Organizzato dall’associazione « Les Rendez-vous du Mesnil »

Rinfreschi e spuntini sul posto (accras, carne alla griglia, patatine fresche, dolci…)

Prenotare al numero 02 32 53 82 04

Prezzo al metro: 3?

Allestimento dalle 6 del mattino

L’associazione Les Coquelicots du Vexin Normand proporrà un laboratorio di riparazione: ripariamo insieme i vostri piccoli elettrodomestici, computer, piccoli utensili, ecc… e uno scambio di piante e semi: portate i vostri ortaggi o altre piante e scambiateli con noi!

Espanol :

Domingo 25 de mayo en la antigua escuela de Mesnil-Milon

Organizado por la asociación « Les Rendez-vous du Mesnil »

Refrescos y tentempiés in situ (accras, carnes a la brasa, patatas fritas frescas, postres…)

Reserve en el 02 32 53 82 04

Precio por metro: 3?

Montaje a partir de las 6h

La asociación Les Coquelicots du Vexin Normand ofrecerá un taller de reparación: reparemos juntos sus pequeños electrodomésticos, ordenadores, pequeñas herramientas, etc… y un intercambio de plantas y semillas: ¡traiga sus plantas hortícolas o de otro tipo e intercámbielas con nosotros!

L’événement Foire à Tout Gasny a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération