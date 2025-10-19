Foire à tout Rue de Kéravel Grâces

Foire à tout Rue de Kéravel Grâces dimanche 19 octobre 2025.

Foire à tout

Rue de Kéravel Espace Multiculturel Grâces Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Vente de vêtements enfants et adultes, puériculture, jouets, livres, petits mobilier… Vente de crêpes et buvette sur place. .

Rue de Kéravel Espace Multiculturel Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 21 21

L’événement Foire à tout Grâces a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol