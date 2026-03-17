Foire à tout Guiseniers
Foire à tout Guiseniers dimanche 5 avril 2026.
Foire à tout
Rue Jules Pedron Guiseniers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 06:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
L’association Les Ballons d’Emmanuel vous accueille le dimanche 5 avril 2026 pour sa traditionnelle foire à tout annuelle. Pour cette 17ème édition, les exposants et visiteurs se retrouveront rue Jules Pedron pour une journée dédiée aux bonnes affaires et à la convivialité.
Informations pratiques
Date Dimanche 5 avril 2026
Lieu Rue Jules Pedron, 27700 Guiseniers
Restauration Buvette et restauration disponibles sur place .
Rue Jules Pedron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 13 06 99 64
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Guiseniers a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération