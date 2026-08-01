AGENDA · Hacqueville
Foire à tout Hacqueville
samedi 15 août 2026 · Hacqueville
Informations pratiques
Hacqueville
Foire à tout
Rue Marc-Isambart Brunel Hacqueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires.
Buvette et restauration sur place. .
Rue Marc-Isambart Brunel Hacqueville 27150 Eure Normandie +33 7 64 14 07 69 comitedesfeteshacqueville27@gmail.com
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Hacqueville a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme