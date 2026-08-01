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AGENDA · Hacqueville

Foire à tout Hacqueville

samedi 15 août 2026 · Hacqueville

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue Marc-Isambart Brunel
Ville
27150 Hacqueville
Département
Eure
Tarif

Hacqueville

Foire à tout

Rue Marc-Isambart Brunel Hacqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue Marc-Isambart Brunel Hacqueville 27150 Eure Normandie +33 7 64 14 07 69  comitedesfeteshacqueville27@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Hacqueville a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme