Foire à tout – Salle des fetes Hennezis, 29 mai 2025 07:00, Hennezis.

Foire à tout Salle des fetes Place George Paris Hennezis Eure

Début : 2025-05-29 07:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

2025-05-29

La foire à tout d’Hennezis se déroulera le jeudi 29 mai 2025, à la salle des fêtes située place George Paris (27700 Hennezis). L’ouverture aux exposants est prévue à 7h00.

Les organisateurs se réservent l’exclusivité de la restauration sur place, assurant ainsi une gestion centralisée des stands de nourriture et de boissons.

Concernant les exposants, le tarif est de 3 euros le mètre linéaire pour les particuliers et de 5 euros pour les professionnels. Un minimum de 4 mètres est requis pour pouvoir conserver sa voiture sur l’emplacement. À noter que pour chaque réservation de 4 mètres (soit 12 euros), un mètre supplémentaire est offert. Ainsi, pour 5 mètres, le tarif reste de 12 euros.

Salle des fetes Place George Paris

Hennezis 27700 Eure Normandie +33 7 81 68 17 71

English : Foire à tout

The Hennezis all-you-can-eat fair will take place on Thursday, May 29, 2025, at the salle des fêtes in Place George Paris (27700 Hennezis). Exhibitors are expected to open at 7:00 am.

The organizers reserve the exclusive right to provide on-site catering, ensuring centralized management of food and beverage stands.

For exhibitors, the fee is 3 euros per linear meter for individuals and 5 euros for professionals. A minimum of 4 meters is required to keep your car on the site. Please note that for every 4-meter reservation (i.e. 12 euros), an additional meter is offered. For 5 meters, the rate remains 12 euros.

German :

Der Jahrmarkt von Hennezis findet am Donnerstag, den 29. Mai 2025, in der Festhalle am Place George Paris (27700 Hennezis) statt. Die Öffnung für Aussteller ist für 7.00 Uhr vorgesehen.

Die Organisatoren behalten sich das Exklusivrecht für die Verpflegung vor Ort vor und gewährleisten so eine zentrale Verwaltung der Essens- und Getränkestände.

Was die Aussteller betrifft, so beträgt der Tarif 3 Euro pro laufendem Meter für Privatpersonen und 5 Euro für Gewerbetreibende. Eine Mindestgröße von 4 Metern ist erforderlich, um sein Auto auf dem Standplatz halten zu können. Beachten Sie, dass für jede Reservierung von 4 Metern (d. h. 12 Euro) ein zusätzlicher Meter kostenlos ist. Für 5 Meter beträgt der Preis 12 Euro.

Italiano :

La fiera di Hennezis si terrà giovedì 29 maggio 2025 presso la Salle des Fêtes di Place George Paris (27700 Hennezis). L’apertura degli espositori è prevista per le ore 7.00.

Gli organizzatori si riservano il diritto esclusivo di provvedere alla ristorazione in loco, garantendo una gestione centralizzata degli stand di cibo e bevande.

Gli espositori dovranno pagare 3 euro al metro lineare per i privati e 5 euro per i professionisti. È richiesto un minimo di 4 metri per tenere un’auto in loco. Si noti che per ogni 4 metri prenotati (cioè 12 euro), viene offerto un metro aggiuntivo. Per 5 metri, la tariffa rimane di 12 euro.

Espanol :

La feria de Hennezis se celebrará el jueves 29 de mayo de 2025 en la Salle des Fêtes de la plaza George Paris (27700 Hennezis). La apertura de los expositores está prevista a las 7.00 h.

Los organizadores se reservan el derecho exclusivo de ofrecer catering in situ, garantizando una gestión centralizada de los puestos de comida y bebida.

Se cobrará a los expositores 3 euros por metro lineal a los particulares y 5 euros a los profesionales. Se requiere un mínimo de 4 metros para mantener un coche en el recinto. Tenga en cuenta que por cada 4 metros reservados (es decir, 12 euros), se ofrece un metro adicional. Para 5 metros, la tarifa sigue siendo de 12 euros.

