Jort

Foire à tout

Rue Albert Guillain Jort Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Foire à tout organisé par le comité des fêtes de Jort (rue et terrain Albert Guillain)

Ouvert aux particuliers (1.50€ le mètre linéaire)

Foire à tout organisé par le comité des fêtes de Jort (rue et terrain Albert Guillain)

Ouvert aux particuliers (1.50€ le mètre linéaire) .

Rue Albert Guillain Jort 14170 Calvados Normandie +33 6 10 48 64 46

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English : Foire à tout

All-you-can-eat fair organised by the Comité des fêtes de Jort (rue et terrain Albert Guillain)

Open to individuals (€1.50 per linear metre)

L’événement Foire à tout Jort a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Falaise Suisse Normande