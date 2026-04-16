Foire à tout Jort
Foire à tout Jort dimanche 6 septembre 2026.
Jort
Foire à tout
Rue Albert Guillain Jort Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06 20:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Foire à tout organisé par le comité des fêtes de Jort (rue et terrain Albert Guillain)
Ouvert aux particuliers (1.50€ le mètre linéaire)
Foire à tout organisé par le comité des fêtes de Jort (rue et terrain Albert Guillain)
Ouvert aux particuliers (1.50€ le mètre linéaire) .
Rue Albert Guillain Jort 14170 Calvados Normandie +33 6 10 48 64 46
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English : Foire à tout
All-you-can-eat fair organised by the Comité des fêtes de Jort (rue et terrain Albert Guillain)
Open to individuals (€1.50 per linear metre)
L’événement Foire à tout Jort a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Falaise Suisse Normande